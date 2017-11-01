蘋果財報台灣時間3日出爐 投信：牽動台股走勢

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏認為，蘋果11月2日（台灣時間3日）公布財報將牽動台股相關供應鏈走勢。（擷取自蘋果官網）

2017-11-01 10:52

〔記者張慧雯／台北報導〕蘋果新機iPhone X預購踴躍，稍微抵銷iPhone 8銷售狀況不如預期效應，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏認為，接下來蘋果11月2日（台灣時間3日）公布財報也將牽動台股相關供應鏈走勢。

周俊宏說，國際股市維持寬鬆，外資熱錢持續支撐台股，不過上週五高檔賣壓湧現，尤其中小型強勢股轉弱，但上週三大法人仍以外資為主要買盤，且外資台期指未平倉淨多單仍保持在5萬3千口之上，顯示買超趨勢未變。

周俊宏指出，目前第三季財報持續揭露，企業獲利回升加上總體經濟回溫，台股後市仍有表現空間可期，惟股市適逢高點，整體指數或許短線空間不大，需掌握類股輪動機會，投資操作上建議可留意具有漲價題材或蘋果新機新應用題材等類股表現。

凱基投顧也認為，正向看待Apple台灣與中國軟板供應商在2018年的成長動能，值得關注的廠商包括嘉聯益（6153）、台郡（6269）、臻鼎KY（4958）、毅嘉（2402）與東山精密。展望今年第四季至明年第四季為止，目前Apple軟板供應商能見度最佳者為嘉聯益。