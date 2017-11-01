經濟部長承諾 電費年底調整不漲價

2017-11-01 10:07

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部今赴立院經委會進行預算答詢，由於11月預計將會調整電價，民進黨立委黃偉哲關心電價是否有調漲可能，經濟部長沈榮津表示台電營收目前看起來還是盈餘，應該不會有調漲的可能性。沈榮津說，電價由電價審議委員會開會決定，仍須尊重委員會決議，但目前看起來情況允可，若有小幅上漲，也可由電價穩定基金吸收。

電價原本1年調整2次，調整時間分別為4月、10月。但因電業法通過後修正電價公式，今年下半年延到本月開會審查。黃偉哲詢問本次是否如部分媒體所述將調漲電價，沈榮津表示，要考慮到電價調整關係到物價，我們相當謹慎；他強調，台電營收目前看起來8、9月還是正的，電價應該不會有調漲的可能性。

沈榮津也強調，電價審議當然仍是應尊重電價審議委員會決定，不過分析台電營收仍為盈餘，若有小幅上漲，也可由電價穩定基金吸收。根據台電「電價平穩補充報表」，去年基金規模為356億元，今年3月委員會又決議台電繳納501億元進入平穩基金，目前基金規模約857億元。

而對綠能屋頂可能減少補助，沈榮津今天也表示，目前經濟部仍在試算與盤點各種財務方案，仍需要2天時間。經濟部之前指出，將在2或3日對外說明最終方案。

而核四雖已過3年封存期，今年台電仍編列8.1億元核四維護費用，時代力量立委徐永明質疑，「什麼時候才能真正解決核四問題？」新任台電董事長楊偉甫表示，目前核四仍是往資產最佳化，價值最大化的方向走，而目前燃料棒處理的機制已經啟動的，如果能順利處理，未來維護費會大幅降低。

沈榮津也說，目前經濟部對核四的大原則，就是投入的資金跟人力希望能夠最精簡，但把資產維持最大效益，未來處理也會在這樣的大前提之下。而因目前核四相關資產仍是有價值的，因此仍要編部分預算做好維護，不要讓資產受到傷害。