11/1重要財經新聞一覽

行政院主計總處昨公布第三季經濟成長率三．一一％，較八月預測增加一．二二個百分點，為近十季新高，主因出口及消費優於預期。（資料照）

2017-11-01 09:36

蘋果iPhone新機效應，第3季出口創史上新高帶動，主計總處昨日大幅調升第3季GDP（Gross Domestic Product，國內生產毛額）成長率達3.11%創逾2年新高，較原預估1.89%，大幅躍升1.22個百分點，主計總處將此定調為「景氣穩健復甦」。若第4季預估數不變，全年GDP預測數可望較8月預估成長0.31個百分點至2.42%，創3年新高。

工商時報財經︰我Q3經濟成長率3.11％ 創10季來最高

行政院主計總處昨（31）日公布第3季GDP概估，在出口成長強勁，消費優於預期下，第3季經濟成長率（yoy）高達3.11％，遠優於原估1.89％，創下近10季最高；季增年率（saar）7.45％更創下近22季最高，顯示本季經濟復甦力道比預測來得強。

中國時報財經︰民眾買第二房 貸款更容易

金管會主委顧立雄送出房市及金融股利多。金管會昨日宣布調降國銀承作房貸業務的風險權數，自用住宅由45％降為35％，非自用則由100％降為75％，減少銀行因承作房貸的資金壓力，資本適足率平均可拉升0.59個百分點，也有助民眾買第二間以上房屋時，可更順利取得房貸。

經濟日報財經︰銀行資金大鬆綁 股房迎活水

金管會昨（31）日宣布，自今年12月31日起，放寬銀行的房貸、投資股市業務兩項資本計提標準，國內銀行業將多出1.3兆元的銀彈，可從事房貸業務或投資台股，為房、股市都帶來大利多。

星島日報財經︰閱文逾40萬人爭崩頭 凍資5200億歷來第二

由騰訊（700）分拆上市的網上文學平台閱文集團（772），招股全城熱爆，不少投資者為求一手，不惜全家總動員認購。該股昨日結束招股，消息透露，閱文吸引逾40萬人認購，公開發售超購620倍，凍資高達5200億元，成為歷來第2大「凍資王」，僅次於凍資逾5400億元的中鐵建（1186）。由於認購熱烈，一人一手已無望。