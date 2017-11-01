茂迪裁員？人力調整？員工哽咽：我們還有家要養

太陽能大廠茂迪公司南科廠今日上午7點半，在該公司5廠招開協調會。（記者黃文瑜攝）

2017-11-01 09:04

〔記者黃文瑜／台南報導〕「我們還有家庭要養」，太陽能大廠茂迪公司南科廠今日上午7點半，在該公司5廠召開協調會，向員工說明「裁員」相關事宜，員工表示因臨時被通知要裁員心裡很擔心，受訪時還語帶哽咽，眼眶泛淚。茂迪公司財處處長黃俊琅指出，公司此次非裁員而是人力調整至新模組。

參與說明會的楊姓名員工，在茂迪任職技術員約7年半的時間，她表示，昨天上班時才臨時知道公司要裁員沒有說要調新廠，一組10幾人就裁了5個，裁員名單下班才公佈，並且公司沒有工會，員工的聲音很薄弱，「如果是要調到新的模組，我們都很願意，但也不確定是否如公司所說能調到新模組。」她哽咽的說，真的很擔心，家裡還有三個小孩和長輩要養，若因這批裁員失業不知何去何從。

黃俊琅指出，這次是成立模組的新公司，主要是做力人調整，要先將200多位員工在茂迪的年資結清，再安排到新公司任職，強調並非裁員，但也尊重員工意願，新公司已在程序申請中，預計今年第四季到明年第一季間，員工可到新公司上班，並且年資結清後員工還要接受職訓，不會有空窗期的顧慮。