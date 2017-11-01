台股盤前》iPhone X帶動 蘋概股族群股價後勢可期

隨著iPhone X預售數量高於市場預期情況下，蘋果股價一路攀升，自27日開放預購以來三日累積漲幅來到7.39%，雖iPhone X延遲出貨但對於台灣相關供應鏈業績應有遞延效果，可望延續至明年第一季，蘋概股族群股價相對後勢可期。（路透）

2017-11-01 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕昨日台北股市以平高開出後持續上攻10800點，盤中多穩站於10800點之上，但尾盤電金權值股遭逢賣壓導致漲幅收斂，加權指數最終收在10793.80點，上漲36.93點，成交量為1175.27億元，三大法人合計買超金額為新台幣8.94億元，外資賣超14.44億元，投信賣超1.41億元，自營商買超24.79億元，外資在台股期貨的多單未平倉部位減少1175口，為54249口。

隨著iPhone X預售數量高於市場預期情況下，蘋果股價一路攀升，自27日開放預購以來三日累積漲幅來到7.39%，雖目前生產量尚不及滿足需求，供貨期拉長亦無損市場上看多蘋果股價的信心；雖iPhone X延遲出貨但對於台灣相關供應鏈業績應有遞延效果，可望延續至明年第一季，蘋概股族群股價相對後勢可期。

今日觀察重點

週二10月的最後交易日，美國股市小幅上揚，本月則走勢強勁，S&P 500 與道瓊工業平均指數於10月分別上漲了 2.2%與4.3%，且為連續第七個月月線上漲，週二美股四大指數漲幅介於0.09%至

0.77％，其中費半漲幅最高，持續維持上漲，整體而言，美股四大指數長期趨勢仍偏多。

週二台股在量能不足之下，終場漲幅收斂，指數上漲36.93點，而以10793.80點作收，成交量1175.27億元，呈現量縮價漲，量略低於20日均量1180億，連續三天指數挑戰10800點，但尾盤都挑戰失敗，因仍有量能，未來將持續挑戰此關卡。

觀察台股技術面，台股本波指數瞬間從9/26低點10257點上漲以來，直至10/17盤中見到新高點10798.52點之後，才開始出現橫盤整理，近日在高檔橫盤一段時間後，因9日KD值已在50附近止穩，將在55附近向上交叉，以前波上漲點數拉回0.382倍計算，只要在10600點附近以上都為強勢整理格局，前波整理區期間低點10684點仍在10600點之上，表示大盤籌碼仍相當穩健，由於10月大漲409點，漲幅高達3.95%，在上影線不長，未來或有機會見新高點，但高檔空間將不大，因目前買盤量也不大，短線支撐看仍走揚月線（約10670點），以目前量能推估，指數極短線操作區間10650-10900點。

行政院主計總處昨（31）日公布第3季GDP概估，在出口成長強勁，消費優於預期下，第3季經濟成長率（yoy）高達3.11％，遠優於原估1.89％，創下近10季最高；季增年率（saar）7.45％更創下近22季最高，顯示本季經濟復甦力道比預測來得強。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供