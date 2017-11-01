美元回穩造成壓力 黃金週二收低7.20美元

12月黃金週二下跌0.6%至7.20美元，收於每盎司1270.50美元，本月黃金下跌約1.1%。（彭博社）

2017-11-01 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕受美元指數回穩影響，12月黃金週二下跌0.6%至7.20美元，收於每盎司1270.50美元，本月黃金下跌約1.1%。分析師認為，美元回穩對黃金帶來壓力，加上Fed主席人選若由支持升息的史丹佛大學經濟學家泰勒（John Taylor）獲選，未來對黃金將屬利空。

黃金價格前兩天回穩，不過由於美元指數上漲近0.1%，本月上漲1.6%，對黃金造成壓力，上週五更上漲至三個月來高點，且川普政府的降稅政策有望推動，也支撐了美元上漲。

分析師認為，對黃金價格最大的影響是Fed主席人選，若由Fed理事鮑威爾（Jerome Powell）獲選，對黃金價格影響較溫和，若由泰勒獲選則對黃金利空、對美元利多。

其他貴金屬方面，12月白銀收於每盎司16.693美元，下跌0.9%，本月則上漲0.1%。12月銅下跌0.4%至每磅3.101美元，本月則收高約5.3%。1月白金下跌0.3%至每盎司919.60美元，本月漲幅約0.5%。12月鈀金上漲1.7%至每盎司979.15美元，本月上漲約4.2%。