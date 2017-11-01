川普訪亞洲 主推自由開放市場

2017-11-01 01:02

〔中央社〕白宮資深官員今天表示，美國總統川普首訪亞洲將鎖定北韓與經貿議題，在經貿議題上，預期川普會加緊施壓中國更走向以市場為導向的發展方式。

多位白宮資深官員上午進行川普首趟亞洲行的背景說明會，他們首先強調，川普這趟亞洲行長達12天，是自前總統老布希以來美國元首單趟訪問亞洲天數最長的，這不但顯示川普對亞太的重視，也展現美國在亞洲區域的領導力。

關於美中關係，資深官員強調，川普除在北韓問題上要繼續「更施壓」北京，對美中貿易，川普則會要求「再平衡」（rebalance）、且是「互惠」，北京要兌現加入世界貿易組織（WTO）時的承諾，更加走向以市場為導向的經濟發展模式，「這不只是為了美國企業」，也是為了全球企業在中國廣大市場的公平競爭。

白宮資深官員強調，川普此行就是要積極訴求自由與開放的亞洲，對美國及世界都很重要，亞太必須建立以「市場為基礎的競爭模式」，以「規則及高標準為主的自由市場原則」，而川普不只在走訪亞洲5國都會強調，他還將在參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會時，於APEC的CEO峰會上發表演說，闡述相關觀點。

中央社記者問，川普政府退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後、要以什麼策略促進上述包括自由與開放的市場及達成高標準且以規則為基礎的目標？

官員則回應，在前總統歐巴馬主政時，美國國會不分黨派就已表達反對TPP，「TPP在美國國會不會過關」；而看看過去WTO的例子就可知道，WTO這類多邊貿易機制可能無法解決當前所有的貿易問題，川普仍會以一對一的貿易協定為主。

他強調，川普政府闡述的高標準貿易規則，是要涵蓋包括能源、基礎建設及金融的發展，這必須是「能究責的、透明的、開放的及實在的對話」，而川普也希望看到各國拿出「具體行動」。

至於川普訪問南韓期間，確定將走訪首爾南方的軍事基地漢弗萊營（Camp Humphreys），不會去南北韓間的非軍事區（DMZ）。