趙藤雄一生波折 晚年面臨司法等諸多挑戰

趙藤雄晚間22時10分辦保完畢離開法院。（記者陳志曲攝）

2017-10-31 23:33

〔中央社〕人稱「廠辦教父」的遠雄企業團創辦人趙藤雄一生許多起落，70餘歲晚年再因掏空遠雄人壽等案進出牢獄，晚間又天價交保，未來除面對未完待續的司法紛爭，仍有如大巨蛋後續等挑戰待克服。

趙藤雄近幾年遭逢合宜宅弊案和大巨蛋案紛擾，西元2014年被控在林口A7、桃園八德等合宜宅弊案中，行賄前內政部營建署長葉世文，一審被依行賄等罪判刑4年半，趙藤雄在二審時大翻案全盤認罪，連一審被判無罪的新竹眷改案，也坦承行賄葉世文，獲改判2年、緩刑5年定讞，並支付國庫新台幣2億元結案。

這回檢方認為趙藤雄在遠雄人壽公司內部治理和內控機制喪失，嚴重損害公司資產與全體股東利益；趙藤雄涉及新北市土城及新莊開發弊案；趙藤雄又以承攬土方清運工程的不正利益行賄新北市議員周勝考，請託周勝考施壓環保局隱匿環評委員會決議，額外獲取28%的設計容積率，預估謀求不法利益高達25億元。

檢方為偵查案件讓趙藤雄在看守所中蹲了4個月，檢方今天以趙藤雄涉嫌掏空公司資產等案求刑24年，晚間台北地方法院裁定以5.5億元天價交保。

遠雄企業團近日超級忙碌，幕僚做好趙藤雄可能遭繼續收押或交保的準備，這樣的結果總算讓趙藤雄暫時鬆一口氣。

趙藤雄一生大起大落，少有人像他一樣被刀捅過，被槍抵頭，法院沒少去，看守所沒少蹲，晚年遭合宜宅弊案、大巨蛋案、掏空案、新北市土城和新莊開發案、行賄新北市議員等案折磨。

趙藤雄中年蓋廠辦，搭上台灣經濟起飛順風車趁勢大起，廠辦後再進軍住宅市場，將許多科技設備帶進住宅，推出「二代宅」一炮而紅。

房仲業表示，房地產界傳出趙藤雄兩度在房地產市場中逆轉勝，至今仍令人印象深刻，堪稱另一種「九命怪貓」。

房仲業指出，趙藤雄第一次逆轉勝是2000年網路泡沫時代，當時經濟不好，又碰上政黨輪替，及停建核四，當時遠雄押寶台北內湖科學工業區附近，低價買進當地土地，碰上利息連降，市況逐漸好轉，化解首次危機。

第二次逆轉勝是在2008年金融風暴時期，全球經濟愁雲慘霧，當時遠雄在新北市林口、三峽等地興建的住宅量體很大，加上銀行慣常在此時抽銀根。所幸隔年3月起全球經濟大翻轉，也為遠雄解套，順利度過危機。

遠雄早年都是自產自銷自家品牌建案，鮮少涉及公共工程，近年參與大巨蛋案與合宜宅案，才跨足公共工程，但在這兩大案中重重地摔兩跤。

法官裁定趙藤雄天價交保後，未來進入法律攻防，趙藤雄能否再出奇招，像合宜宅案一樣上演「九命怪貓」叫絕大戲，各界都睜大眼睛看。