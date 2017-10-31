聯發科「吃蘋果」？ 蔡力行4個字回應

2017-10-31 19:30

〔記者卓怡君／台北報導〕外電報導因蘋果與高通訴訟問題不斷延燒，未來蘋果可能減少採用高通數據機晶片，改為增加英特爾數據機晶片比重，甚至不排除有機會採用聯發科（2454）晶片，今日下午聯發科法說會時，被問及此事，聯發科共同執行長蔡力行僅以「毫無所悉」4個字做為回應。

聯發科今日股價在「吃蘋果」的消息帶動下，一度急漲，衝到350元大關，不過，業界人士分析，聯發科和高通技術落差仍有段不小距離，蘋果向來追求高效能，蘋果採用聯發科晶片的機會相當小。