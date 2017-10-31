除了蝦皮更該怕這個？ 阿里巴巴強攻台發明專利

阿里巴巴去年起強攻台灣研發專利領域，也連3季蟬聯外國法人發明專利申請量冠軍，今年已經申請高達646件。（路透）

2017-10-31 19:21

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部智慧局今公布第3季智慧財產權趨勢，其中台積電蟬聯5季本國法人第一。但值得注意的是，阿里巴巴自去年起強攻台灣研發專利領域，也連3季蟬聯外國法人發明專利申請量冠軍，今年已經申請高達646件，Q3年增1273%，在台總件數已超過千件。此外，本季外國人新進榜中，製造OPPO手機的中國歐珀也名列外國法人第7，去年卻未申請，值得關注。

經濟部表示，阿里巴巴自去年起積極在台申請發明專利，已蟬聯3季外人發明專利冠軍，也預計會是今年全年的冠軍，進攻台電子商務意圖相當明顯。

根據智慧局之前提供資料，阿里巴巴主要申請範圍為電子商務相關領域，包括電商平台、支付、物流、數據分析及物聯網、語音識別等；今年到Q3為止已申請達646件，整體在台申請件數已達上千件，而台灣相關電子商務業者申請專利數，卻均僅幾10件左右。

而在本國法人方面，台積電則超越13年冠軍的鴻海，自去年起已蟬聯5季本國法人第一；而第3季排名前4分別為台積電、鴻海、友達、聯發科，分別有225、114、99、97件。智慧局表示，Q3整體發明專利申請為1萬1631件、成長7%，已是連續3季正成長。其中本國發明專利連續4季持續增加，本季年增16%，顯示發明動能仍維持；而外國人發明專利也連續3季正成長。

而在外國法人方面，除了阿里巴巴居冠外，其次分別為高通、英特爾、美商應材，件數分別為135、110、108件。在前10大當中，東芝記憶體及中國手機公司歐珀（OPPO）首度進入外國人發明專利前10大，分別以83件名列第6、以及81件名列第7。

此外，智慧局也分析，台金融科技專利申請量快速成長，今年到Q3相關發明和新型專利申請量，已超過去年全年，顯示國內業者已經意識到佈局專利的重要性。

根據統計，今年前3季金融科技相關發明專利申請128件、新型專利申請260件，以銀行業最為積極，前3大分別為兆豐銀64件、第一銀54件、中信銀行49件。申請專利的技術領域，則主要集中金融保險占48%、其次是支付方案占12%、商業行銷或電商占9%等。