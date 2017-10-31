住宅需求動向調查：看跌未來半年房價比率將近一半

內政部不動產資訊平台今發布最新的上半年住宅需求動向調查，對於近半年房價看法，其中大幅看跌與小幅看跌合計比率約49.4%、大幅看漲與小幅看漲合計比率約13%。（記者徐義平攝）

2017-10-31 18:36

〔記者徐義平／台北報導〕內政部不動產資訊平台今發布最新的上半年住宅需求動向調查，對於目前房價，將近45%受訪民眾認為不合理，不過，也有近5成認為普通，至於，對於近期、未來房價分數，均低於基期100分，顯見看跌房價的比率高於看漲的比率。

該調查報告指出，報告統計數據主要來自透過留置在9大房仲店面的問卷，有效份數超過2200份。其中今年上半年欲買房自住的首購族占比約44%，自住換屋比率約39%，投資需求則占約16%。

至於對近半年房價看法，其中大幅看跌與小幅看跌合計比率約49.4%、大幅看漲與小幅看漲合計比率約13%。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2016上半年調查時看壞比率高達約52.8%，但今年上半年看壞小幅收斂約為49.4%，看壞情緒呈現收斂，而現在市場上比較容易成交的欲購屋民眾，可能就是那一半認為房價持平或上漲的人。

對於近期房價是否合理看法，約有49.3%受訪民眾認為普通，不過，不合理與非常不合理的合計比率約44.9%，至於，反映近期房價與未來房價看法的房價趨勢分數，近期為78.1分、未來為75.1分，均低於基期100分，而且未來趨勢分數低於近期趨勢分數，顯見未來看跌房價比率高過近期。

上半年各調查區域可負擔的購屋總價，北市以超過1200萬比率最高，約51.7%；新北市、桃園市則均以600~900萬元比率最高，分別約30.1%、34.3%；台中市、台南市及高雄市則均以300~600萬元比率最高，比率各約29.9%、41.6%、43.8%。

東森房屋研究中心副理于靜芳表示，今年自住客需求量仍在，看屋、委售率普遍皆較去年增2~3成，不過，民眾多數觀望價跌，以中低總價帶物件最為熱門，大台北地區自住客多偏好兩房、總價1000~1500萬元內物件，北市民眾眼光多會轉往鄰近、房價相對北市低的新北市行政區。

至於，對於小英政府積極推動的社會住宅政策，有23%的受訪民眾願意在社會住宅地點周邊購屋，不過，也有近2成不願意在社會住宅地點周邊購屋，近6成則會視情況而定。