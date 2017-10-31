第3季GDP概估3.11％ 主計總處：復甦力道加強

2017-10-31 17:01

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處公布第3季經濟成長率概估3.11%，為近10季新高；且季增年率（對上季增率折成年率）達7.45%，為近22季來新高。主計總處官員表示，若第4季GDP預測值不變，今年GDP可望由2.11%再上修至2.42%，經濟復甦力道比預期大，但大步伐能否維持，還要再觀察。

主計總處科長游敏君表示，受惠於全球經濟復甦及旺季效應，第3季出口值創歷史新高；加上來台旅客連續4季衰退後，第3季轉為成長3.14%，主要是新南向18國旅客增加26.04%，中國觀光客減幅縮減至6.8%，且三角貿易毛利成長，因此第3季商品及服務輸出實質成長11.6%，遠高於8月預測的4.43%。

主計總處專門委員黃偉傑指出，雖然第3季投資不如預期，但半導體廠商資本支出減緩是基期因素，去年第3季以來高速成長，本季有暫歇的情況；近來國內大廠陸續宣布重大投資案留在國內，可望產生群聚效應，甚至帶動國外設備廠商對台投資，因此資本形成負成長應是短期現象，對明年投資可以期待。

黃偉傑說明，若第4季GDP預測值維持1.8%，今年全年GDP可提高0.31百分點至2.42%；目前經濟穩定成長、審慎樂觀，第3季GDP季增年率達7.45%，為2012年第2季以來新高，復甦力道比預測大，但這樣的大步伐能否持續，還要再觀察。