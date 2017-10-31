台巴經濟合作協定三讀通過 投資團11月赴巴拉圭考察

2017-10-31 16:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國與友邦巴拉圭於7月正式簽署「台巴（拉圭）經濟合作協定」，相關條文今天下午在立法院院會三讀通過；落實協定中關稅減讓承諾的「海關進口稅則部分稅則修正案」今也一併通過，待雙方均完成立法，相互通知後30日即生效，

外交部長李大維在報告中指出，巴拉圭與我國產業結構互補，經濟發展極具合作潛力，此協定可有效強化雙邊經貿合作，也將深化兩國傳統邦誼。巴拉圭總統卡提斯也多次向我國表示，巴拉圭擁有勞工與生產價格優勢，可作為我國前進南方共同市場平台，盼鼓勵台商赴巴國投資。

經濟部次長王美花則表示，為確保本協定適當執行與管理，將於協定生效後6個月內，由經濟部與巴拉圭工商部成立聯合委員會，建立執行機制。另經濟部也將推動雙邊高層組團互訪，11月也已規劃籌組投資貿易考察團赴巴考察，以創造更多商機、加強雙邊關係。

財政部長許虞哲說明，為配合「台巴（拉圭）經濟合作協定」中我方的關稅減讓承諾，財政部擬具「海關進口稅則部分稅則修正案」，以提供租稅優惠。修正重點包括38項巴拉圭貨品於協定生效後立即降為免稅，包括肉、乳製品、麥芽、蔬果、經由與肥皂等貨品；另有1項乳粉及15項合板產品，將分別以6年期與5年期，逐步調降至免稅。

另為產業發展需求，生質燃料用棕櫚仁殼、蠶絲、絲紗及資訊服務型機器人，均調降為免稅。財政部預期，此項措施將深化台巴經貿關係，協助企業與南方共同市場連結，注入貿易動能。例如棕櫚仁殼目前以東南亞國家進口為主；此次調降稅率，預估能提升需求，強化綠能產業產量，稅損約2774萬元。資訊服務型機器人則需經經濟部證明後即可免稅，將能促進國內發展機器人應用，稅損約674萬元；另又如蠶絲製品，免稅將擴大我國蠶絲製品市場規模，同時稅損約275萬元。

另「台巴（拉圭）經濟合作協定」原文本中，中文與西語版本對於我國國名的稱呼不一致，中文版本為「中華民國」，西語版本則為「中華民國（台灣）」，立院也一併通過在中文文本中加註「台灣」。此協定中涉及修法方生效者皆為關稅減讓，待雙邊均完成立法程序後，便可於相互通知後30日生效。