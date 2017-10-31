第3季GDP概估3.11％ 近10季新高

2017-10-31 16:17

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處下午公布今年第3季GDP概估3.11％，較8月預測數1.89％增加1.22個百分點，是2015年第2季以來新高，主因是出口及消費優於預期所致。

主計總處指出，受惠於全球經濟復甦及旺季效應，各項消費性電子產品拉貨湧現，加上去年颱風干擾及中秋連假基期偏低，第3季商品出口成長17.52％；加計服務輸出受三角貿易毛利成長及來台旅客人次轉增等影響，商品及服務輸出實質成長11.16％，遠高於8月預測的4.43％。

另外，第3季自用小客車新增掛牌數增7.89％，油品銷售量亦增，整體零售業營業額增1.94％，且餐飲業營業額增2.58％，股票成交值增57.32％，帶動金融服務消費，國人出國人次成長4.31％也挹注國外購買，併計其他各項指標後，概估第3季民間消費成長1.91％，高於8月預測的1.74％。

資本形成方面，第3季因國內半導體主要廠商資本支出減緩，新台幣計價資本設備進口減13.32％，但國內航空業者擴充機隊推升運輸投資，併計營建工程、智慧財產及存貨變動，概估資本形成（包含政府、公營與民間固定投資，以及存貨變動）實質負成長7.75％，低於8月預測成長0.22％。