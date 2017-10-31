裁員200人？ 太陽能大廠茂迪：產業結盟開新公司

2017-10-31 16:11

〔記者黃文瑜／台南報導〕南科太陽能大廠茂迪傳出將裁員200人，引發員工及投資人恐慌，但茂迪表示，主要是為了模組轉移至下游發展，預計設立程序將在11月完成，因此讓勞工結清現有權益，並鼓勵受影響的200人前往模組新公司任職。南科管理局長林威呈表示，這應該屬於茂迪長期規劃，並無接到茂迪裁員人數。

不過日前茂迪董事長張秉衡曾在受訪時指出，「台灣太陽能這個產業太虛肥，需要瘦身，最後應當剩下2家主要業者即可。」顯示太陽能廠需突破限有困境，因此從10月起就有開始展開整併或結盟。

茂迪表示，新公司預計11月完成設立程序，茂迪持有90%股份，碩禾持有10%，聯手進軍台灣內需市場，將打造1GW模組產能，未來不排除繼續加入生力軍。

茂迪中午發布聲明指出，為改善獲利能力及配合長期的營運發展方向，將調整內部人力配置。為能提升營運績效，決定升級矽晶片切割製程為鑽石線（DW）切割，進而停止砂漿（Slurry）切割的營運，並將晶錠（Brick）委外進行切割，但長晶製程仍會留在茂迪，除可以節省切割成本，更可以提升產品效率。

茂迪表示，新公司雖在原廠地，但主要是屬於不同法人，形同勞工任職公司更名，因此將提供優於勞基法的條件，讓員工結清現有權益，並鼓勵及協助受影響人員約200人前往模組新公司任職。

林威呈表示，業者預計明天向員工召開說明會，被資遣人員將優先媒合到新成立的模組廠公司，「這應是公司規劃已久的項目」。