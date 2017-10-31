工研院進駐綠能科學城 還帶了「嫁妝」…

2017-10-31 15:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕行政院在台南歸仁區全力推動沙崙綠能科學城，工業技術研究院率先進駐，展開系列的實驗計畫，今天正式揭牌，也同時與台塑公司簽約，攜手打造染料敏化電池（DSC）試量產線，應邀見證的台南副市長吳宗榮打趣地以結婚為比喻：「被娶過來的工研院，還帶了嫁妝」，肯定這是美事一樁。

工研院綠能與環境研究所進駐科學城，成立鋁電池、氫能與燃料電池的實驗室，並推動太陽光電計畫，希望以此為創新基地，提供從研發、試量產、測試到驗證等階段，垂直整合一條龍的服務。

今天的揭牌儀式，行政院政務委員吳政忠、經濟部主任秘書陳怡鈴、能源局長林全能、工研院董事長李世光，以及吳宗榮等各界貴賓共同參與，台塑公司則由資深副總經理程成忠代表簽約。

工研院董事長李世光表示，科學城是國內首座綠能科技測試的驗證場域，進駐後，可以為協助建造南部綠能產業研究聚落盡力，扮演加速綠能產業化最後一里路的關鍵推手。

在能源局科技專案支持下，台塑與工研院共同進行染料敏化電池的研究計畫，簽約後，也成為首間進駐沙崙綠能科學城的廠商。

工研院綠能所長胡耀祖指出，染料敏化電池具有發電門檻低、可撓輕量化、低成本、環保等四大優勢，目前研究團隊已完成關鍵材料、玻璃與軟性模組技術，在低照度模組的研發成果上有突破性的進展。