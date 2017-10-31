三大法人買超8億 外資賣超14億

台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣8.14億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-10-31 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣8.14億元。

外資今天賣超14.44億元，投信賣超2.21億元，自營商買超24.79億元。三大法人合計買超8.14億元。

台股今天上漲36.93點，收在10793.80點，成交值新台幣1175.27億元。

單位名稱買進金額賣出金額買賣差額
自營商（自行買賣） 1,278,638,580 1,088,665,353 189,973,227
自營商（避險） 6,992,757,055 4,702,781,965 2,289,975,090
投信 1,136,811,200 1,357,784,529 -220,973,329
外資及陸資 31,074,303,702 32,518,613,733 -1,444,310,031
合計 40,482,510,537 39,667,845,580 814,664,957

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