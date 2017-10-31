三大法人買超8億 外資賣超14億

2017-10-31 15:00
台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣8.14億元。（資料照，記者王孟倫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣8.14億元。
外資今天賣超14.44億元，投信賣超2.21億元，自營商買超24.79億元。三大法人合計買超8.14億元。
台股今天上漲36.93點，收在10793.80點，成交值新台幣1175.27億元。
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,278,638,580
|1,088,665,353
|189,973,227
|自營商（避險）
|6,992,757,055
|4,702,781,965
|2,289,975,090
|投信
|1,136,811,200
|1,357,784,529
|-220,973,329
|外資及陸資
|31,074,303,702
|32,518,613,733
|-1,444,310,031
|合計
|40,482,510,537
|39,667,845,580
|814,664,957