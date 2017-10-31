台股漲36.93點 未能站穩10800點

2017-10-31 15:06

〔記者洪友芳／新竹報導〕蘋果股價創新高，台積電（2330）、與鴻海（2317）等蘋概股今股價有所支撐，加上中小型的漲價、法說題材股強攻，帶動台股加權指數盤中最高達10829.33點，但最後仍失守10800點，以10793.80點作收，上漲36.93點，成交量1175.27億元。

台股昨收10756.87點，今以10768.9點小漲開出，台積電、鴻海與可成（2474）等蘋概股均上漲，帶動台股震盪走高，加權指數盤中最高達10829.33點，台積電最後以243元平盤作收，加權指數也未能成功攻上10800點。

法說財報優的致茂 （2360） 第三季稅後淨利8.6億元，季增達68％、年增51％，創單季營收與獲利歷史新高，每股盈餘2.15元，激勵致茂股價收漲停。漲價題材的尼克森 （3317）、富鼎（8261）、捷敏-KY、茂達（6138）均拉漲停。

任天堂調高遊戲機Switch年度銷售預估，從1000萬台提高到1400萬台，年度營收與獲利目標也上修，激勵記憶體供應商旺宏（2337）漲幅逾4％，遊戲機感測模組供應商原相（3227）股價也上揚3.49％。

IC設計聯發科（2454）今舉行法說會，市場傳出蘋果新機考慮改用聯發科晶片，加上董事會通過總經理由營運長陳冠州接任，股價漲幅也達2.39％ 。

各類股以造紙、機電族群相對表現強勁，多數類股也上揚，食品、金融與泥窯則下跌。法人建議，各家公司陸續公布財報，並展望營運後市，投資人可多留意財報佳與展望樂觀個股。