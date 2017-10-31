全球資產管理規模 資誠：估2025年將擴大至145.4兆美元

各地區資產管理規模成長預估。（圖擷取自2017資產和財富管理調查報告）

2017-10-31 15:15

〔記者吳佳蓉／台北報導〕資誠今發布「2017資產和財富管理調查報告」指出，在高淨值人士（High-net worth individuals）、富裕階層財富穩定成長，及確定提撥制退休儲蓄所產生的新興財富支撐下，預估全球資產管理規模，將以平均每年6.2%增速成長，至2025年規模放大至145.4兆美元。

報告指出，去年全球資產管理規模約84.9兆美元，預計到了2025年，規模將成長近一倍至245.4兆美元，之中主要動能來自亞太區及拉丁美洲的成長。

資誠預估，由2016年至2020年間，亞太區及拉丁美洲的管理資產規模年增率，將為8.7%及7.5%，至2020年至2025年間，則將明顯成長至11.8%及10.4%；對比之下，北美及歐洲增速則將放緩。

從管理基金類型來看，股票基金等主動型基金，仍將持續成長，預估從去年至2025年，規模將由60.6兆美元增至87.6兆美元，不過其在全球總資產管理規模的占比，則將下降，由去年的71%至2025年降為60%。指數基金等被動型基金的占比則將明顯成長，由去年的17%至2025年攀升至25%。

同時，另類資產（Alternative asset classes），尤其是不動產，私募股權和私人債權占比也將提升，由去年的12%至2025年增至15%，屆時規模也將翻倍成長至21.1兆美元。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長郭柏如指出，預測被動型基金將成長得比主動型基金更快，不過，被動型管理基金雖因低投資成本而可於多頭市場時的來更誘人報酬，但最終仍難免隨市場拉回修正。因此，可賺取超額報酬的主動型基金，仍是具有一定市場吸引力。

此外，調查預測，全球資產管理業者，將大幅提高對貿易融資（Trade finance）、P2P借貸的資金投入，並在聯貸業務上扮演更活躍角色。同時，對基礎建設與部分不動產投資也將飆升，預估從2016年至2025年，投資規模將由0.6兆美元，成長5倍以上至3.4兆美元。