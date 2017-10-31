都更國有地緩解「流浪部會」現象 國產署︰還得再等等

統計至10月底，財政部國產署已調配13處國有地參與都更案，未來分回房地作為辦公廳舍，協助18個部會「找到永久新家」。（記者吳佳蓉攝）

2017-10-31 13:42

〔記者吳佳蓉／台北報導〕為緩解「流浪部會」現象，據統計，至10月底，財政部國產署已調配13處國有地參與都更案，未來分回房地作為辦公廳舍，協助18個部會「找到永久新家」。但由於都更案涉及複雜的公、私權利分配，進程動輒5～7年以上，想擺脫租族命運，各機關還得再等等。

立法院預算中心指出，2018年國內「流浪部會」租用辦公廳舍、倉庫及停車場的租金支出預算，總計多達10.2億元，雖已較今年租金預算減少，但依舊偏高。中央機關中，就連行政院所屬二級機關的勞動部、工程會，至今也還是租屋族，合計年租金支出逾1億元。

為緩解「流浪部會」現象，國產署表示，從2012年起，凡有大面積的國有地參與都更案件，就會詢問各機關是否有需求作為辦公廳舍。今年6月2日也進一步修正「都市更新事業範圍內國有土地處理原則」，明訂國有地參與都更案，若可分回樓地板面積在2000平方公尺以上，應優先評估作為辦公廳舍。

統計至10月25日止，雙北共有13個國有地參與都更案，被調配指定作為辦公廳舍，（不含公設）面積約1.83萬坪。受惠部會包括上述的勞動部、行政院工程會，以及台北國稅局松山分局、南港稽徵所、萬華稽徵所、內湖稽徵所、經濟部能源局、內政部消防處、外交部、台灣高等法院等。

不過，觀察各都更案進程，不少仍處於前期「事業計畫」階段，僅一案已通過事業及權利變更計畫核定、有望於近年內開工。官員坦言，都更案涉及各方地主整合及權利分配，相關法定規範龐雜，目前仍難估算，調配土地何時可實際分給各所指派機關。

13件已調配給各機關的國有參與都更案中，最早一案「松山區敦化段四小段都更案」，在2012年3月8日就已調配給台北國稅局松山分局，但至今也仍在事業計畫審議階段。反映「流浪部會」現象及政府龐大租金支出壓力，近年內恐仍難緩解。