iPhone X有多夯？ 分析師：全球預購量估5000萬支！

分析師看好iPhone X銷量，全球預購的訂單預測可能達到5000萬支。（路透）

2017-10-31 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果iPhone X因生產問題延後出貨時間，不過許多分析師認為這不影響iPhone X銷量，全球預購的訂單預測可能達到5000萬支，蘋果股價週一也應聲大漲，盤中最高漲3.08%至168.07美元，終場漲2.25%收166.72美元仍創歷史高點。

根據《路透》報導，華爾街分析師看好蘋果iPhone X銷量，紐約產業研究機構「GBH Insights」的科技業分析師艾夫斯（Daniel Ives）週一表示，iPhone X銷量將從原本預期的4000萬支增至5000萬支。

艾夫斯表示，iPhone X在發布的第一階段取得輝煌的成功，隨著首批iPhone X在11月3日正式推出，因為供貨有限，預計全球的需求量將會大增。其他分析師也認為iPhone X的需求量很大。

野村Instinet證券分析師傑佛瑞科瓦爾（Jeffrey Kvaal）表示，美國電信業者將iPhone X交貨時程延後至5到6週，這相較過去的iPhone都要久，代表市場需求很強勁。

另外《彭博》報導指出，被認為是最準分析師的凱基投顧分析師郭明錤在報告中認為，2018年蘋果整體iPhone出貨量可望年增10至20%，達到約2.45至2.55億支的銷量。