製造業景氣燈號連4個月黃藍燈

2017-10-31 10:49

〔記者陳梅英／台北報導〕台經院今日發布9月製造業業景氣燈號，雖然全球景氣穩健成長，出口與外銷表現佳，股市與製造業廠商看法也較8月好，整體製造業景氣信號分數較8月上升0.29分，但景氣燈號仍維持在低迷黃藍燈，此為連續第4個月黃藍燈。

台經院指出，雖然本月製造業景氣燈號仍維持在黃藍燈，但分數是今年以來次高。展望未來，隨著國際大廠電子終端新品陸續推出，加上中國與歐美採購旺季即將來臨，皆有利挹注國內出口動能，可望持續帶動第4季製造業景氣表現。

不過值得注意的是，國內進口半導體設備擴增速度，已連續5個月負成長，且自去年第4季以來，經濟表現與原物料價格逐季走高，墊高比較基期，未來整體製造業燈號要由黃藍燈轉綠燈的機率挑戰仍大。

從細部產業來看，與原物料相關的石化橡膠產業，儘管受到國際油價與原物料價格上漲影響，帶動相關產品價格同步走高，然國內部分廠商因設備歲修、定檢與故障等因素影響出貨量表現，故本月除了石油及煤製品業景氣燈號，由低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈之外，其餘石化橡膠產業皆維持與上月相同燈號不變。

在電子零組件產業方面，面臨電子終端產品備貨旺季，加以品牌旗艦新機於9月發表與出貨，拉抬相關供應鏈廠商營收，影響需求面指標表現，然初期產能有限，且受到比較基期偏高影響，因此本月電子零組件業景氣燈號，續維持低迷的黃藍燈。