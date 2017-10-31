國際旅展搶眼 高鐵假期業績成長40％

2017-10-31 10:25

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣高鐵（2633）在「2017台北國際旅展」表現亮麗，高鐵假期業績較去年業績成長40%。

台灣高鐵指出，受到高鐵會員TGo於10月26日全新上線，以及高鐵公司持續推廣「搭高鐵．遊台灣」旅遊風氣帶領下，今年總計吸引超過1萬1千人次參觀高鐵旅展攤位，不僅600個限量福袋銷售一空，各項「高鐵假期」旅遊產品也創下亮麗銷售業績，較去年大幅增加40%。

另外，高鐵公司設計的車站情境攤位，今年獲得主辦單位頒發的「最佳攤位獎」。