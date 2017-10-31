雲朗觀光旅展線上與現場銷售55波 業績年增20％

2017-10-31 10:25

〔記者王憶紅／台北報導〕雲品（2748）母公司雲朗觀光2017ITF業績出爐，和去年同期相比，旅展現場業績成長30％，線上旅展則年增10％，整體業績年增20％。

雲朗指出，旅展現場中，買氣最旺的為餐券，分別是品花苑的優惠套券與君品酒店茶苑牛排券二款，以館外餐飲與飯店本館連動的方式組合商品，更祭出買十送八的優惠祭出大單，導致第一天、第二天與最終日都出現百萬刷手，使餐券的銷售比去年增加近30%成長的佳績。

在住宿券方面，雲朗觀光今年除持續熱賣的聯合住宿券外，搭著雲品溫泉酒店剛獲得Hotels.com評選為全球十大親子酒店殊榮，更首次針對雲品的家庭客群推出新商品，分別為平日四人住宿券及平日雙人住一晚送一晚優惠券，每日限量共150張，皆已銷售一空。

此外，於10月19日已開跑的線上旅展，不論是熱門的君品酒店茶苑牛排餐券，或是品花苑的平日晚餐套券與平日午餐雙人券，都獲得不錯的佳績，與去年線上旅展相比成長約10%。

總體來說，雲朗觀光指出，今年旅展線上銷售與現場銷售情形約佔55波，總體業績和去年相比平均成長約20%。另外，雲朗觀光看好行動支付未來的龐大商機，本次旅展與LINE Pay合作，除了刷指定信用卡可享5% LINE Points點數回饋外，更獨家取得LINE獨家贈禮，許多旅展參觀民眾為了取得LINE獨家禮物，轉而改由行動支付方式付款，以行動支付購買餐券的消費者約佔20%。

未來雲朗觀光將持續看好線上旅展及實體旅展的行動支付趨勢，更將規劃出一系列行動支付的消費誘因，搶攻旅遊與餐飲消費市場。