10/31重要財經新聞一覽

根據歐洲國家標準，當總生育率跌破一．三，就難逆轉生育率低迷窘境，台灣已錯過最佳時機，但國發會仍積極尋找解方，希望延緩老化速度。（資料照）

2017-10-31 09:40

自由時報財經︰賴揆每兩週親自召開「育人會報」 搶救人口 育兒、移民雙管齊下

根據歐洲國家標準，當總生育率跌破一．三，就難逆轉生育率低迷窘境，台灣已錯過最佳時機，但國發會仍積極尋找解方，希望延緩老化速度。國發會主委陳美伶昨在立法院透露，人口與人才兩會報合一後的「育人會報」，預計十一月中召開第一次會議，目前正在盤點各縣市育兒津貼，也請內政部通盤檢討台灣移民政策，希望能雙管齊下，解決台灣人口及人才危機。

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