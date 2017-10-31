臉書可望進入中國？習近平會見祖克柏引發關注

中國國家主席習近平會見中外企業家。（圖擷取自中國央視畫面）

2017-10-31 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕臉書一直被阻於中國大門外，但被預期11月「川習會」後可能有轉機，有機會進入中國開臉。中國領導人習近平在昨天會見中外企業家中，包括臉書創辦人兼執行長祖克柏，他強調「將以前所未有的決心和力度推進全面深化改革，繼續以開放促改革、促發展」。

綜合媒體報導，習近平當面對企業家們表態，期待美國總統川普到訪中國，指中美雙方可以「相互照顧彼此利益和關切，妥善化解分歧和矛盾，共同推進中美合作，實現互利共贏，我們對中美關係的前景持樂觀態度」，《中央社》報導，「是否代表中方對美將有重要讓利，勢將引發外界關注與討論」。

習近平表示，「不搞霸王條款，不圖占別人便宜」，將持續推出一系列擴大開放舉措。中國已經並將繼續推出一系列進一步擴大開放的舉措。

習近平在取得完全掌控19大權力核心之後，昨天與中外企業見面，前往見面的業者包括臉書創辦人祖克柏、蘋果執行長庫克、鴻海董事長郭台銘、阿里巴巴董事局主席馬雲等中外企業家們；陪同會面的中共官員有中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，國務院副總理馬凱，國務院副總理劉延東，中共中央政治局委員、國務委員楊潔篪，全國政協副主席陳元，全國政協副主席周小川等。