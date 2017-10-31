石油減產協議可望延長 國際油價上漲

2017-10-31 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕石油輸出國家組織（OPEC）的減產協議將延長到明年年底，使得國際油價上漲。作為全球原油基準指數的布蘭特原油維持每桶60美元以上價位，西德州中級原油也以8個月以來最高點作收。

紐約商品交易所（NYMEX）西德州中級原油（WTI）12月期貨價格上漲0.25美元，漲幅0.5％，收在54.15美元，創下今年2月23日以來最高價位。

倫敦北海布蘭特原油12月期貨價格上漲0.46美元，漲幅0.8％，收在每桶60.90美元。