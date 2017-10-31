台股盤前》多頭格局未轉變 iX熱潮可望支撐蘋概股

昨（30日）加權股價指數開高走高，最高甚至大漲131點，達到10842點創下波段新高。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-10-31 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕上週五（20日）美國那斯達克指數與費城半導體指數大漲，收盤時聯袂創下歷史新高；因此昨（30日）加權股價指數受到激勵開高走高，最高甚至大漲131點，達到10842點創下波段新高，台積電股價也創下245元歷史新高價，但隨即引來逢高調節的賣壓，終場僅上漲47.76點，收在10756.87點；集中市場成交量為1230.75億元。

30日集中市場三大法人買超45.71億元，其中外資及中資買超34.38億元，投信買超1.34億元，自營商買超9.99億元。而外資在期貨市場也是偏多操作，其台股期貨多單未平倉量較前一日增加2377口，累計持倉量為55424口。

雖然台股過高就引來賣壓，但仍未轉變多頭格局，只要國際股市未出現大幅修正，台股仍有機會上攻，iPhone X的搶購熱潮也可望為台灣的蘋果相關概念股持續帶來題材支撐股價。

今日觀察重點

在行政院長賴清德親下指導棋，勞動部預計今（31）日下午將最新《勞動基準法》修正草案對外界預告，內容與先前拍定方向幾乎一致，企業最期待的鬆綁「7休1」例假日限制，將調整為「14休2」，在2週、14天區間內，由勞資協商，最長可連上12天班。。此政策有利未來企業人力的調度與安排。

外電報導，鴻海敲定發行4億美元、2020年到期的美元可轉債定價，外傳發行定價相對昨（30）日鴻海收盤價溢價約三成，未獲得鴻海證實。不過整體相關籌資進度，符合鴻海先前已公布美債計畫，也呼應鴻海美國飛鷹計畫初步啟動的潛在購料需求。

電源大廠台達電昨（30）日公布第3季營業利益54.58億元，季增19.7%，稅後純益54.66億元，季增29%，每股純益2.1元。累計今年前三季稅後純益136.17億元，年減1.6%，每股純益5.24元。其中，第3季的營業利益及稅後純益均為四季來高點，但毛利率下滑至27.08%，季減0.39個百分點，為四季來低點，可能為產品組合所致。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供