股匯雙漲 新台幣早盤一度勁揚逾1角

2017-10-30 12:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場今天上演股、匯雙漲行情，台股盤初再度改寫逾27年新高，新台幣匯率也表現強勁，早盤最高一度勁揚1.07角至30.17元價位。

新台幣中午暫以30.191元兌1美元作收，升值8.6分，台北外匯經紀公司成交量為4.24億美元。

外匯交易員表示，蘋果iPhone X預購開出紅盤，台股亦由蘋概股帶頭上衝，新台幣受此激勵走揚，若外資大舉匯入，則還有升值空間，且這兩天出口商有月底拋匯作帳需求，將再給予匯價一定程度的支撐。