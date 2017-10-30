宏正傳掏空？ 宏正：主動檢舉前員工侵占公款

2017-10-30 11:10

〔記者王憶紅／台北報導〕宏正自動科技（6277） 驚傳遭員工不法挪移財務！宏正表示，檢調未到公司搜索，是宏正主動向檢調檢舉2人侵占公司款項。

市場傳出，檢調查出疑有該公司員工侵占公司鉅額款項，並將錢匯往海外的私人帳戶挪為他用，台北地檢署上週六（28日）緊急將曾任該公司法務長的吳佑民及法務主管黃子溱約談到案，並依涉犯《證券交易法》特別背信罪將2人聲押禁見獲准。

宏正自動科技 （ATEN International） 成立於 1979 年，主要產品是KVM多電腦切換器。