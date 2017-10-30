昇達科前三季每股獲利3.36元

2017-10-30 10:36

〔記者王憶紅／台北報導〕昇達科（3491）第3季稅後盈餘 3500 萬元，季減 55.43%，年減 32.74%，每股稅後盈餘0.68 元，累計前 3 季稅後盈餘 1.71 億元，每股稅後盈餘3.36 元。

昇達科指出，前 3 季營收 11.68 億元，年增 6%，除整體營收面保持穩健成長之外，合併毛利率相較同期也從去年34%大幅拉高到40%，而合併營業利益與稅前淨利更分別取得36%及37%年增長。

昇達科表示，已通過認證的衛星產品也將於第四季進入批量生產階段，加上併入之正通科技亦將開始貢獻營收與獲利；另在產業布局上，也將專長所在之毫米波產品延伸廣度至車用雷達及衛星通訊IC設計領域，預期可在現有成長利基之下，注入長期的增長動能。以全年度而言，新產品開始出貨，以及併購綜效逐步顯現，預期將有助於推動營收與獲利持續性的增長。

昇達指出，母公司自本年初以來，持續受惠於印度等新興市場4G建置的需求，累計營收及毛利均創下歷史新高，顯現微波市場的需求不斷增長；而在獲利方面，雖然母公司在設備投資及研發投入不遺餘力，但由於成本管理效益及費用掌控均得宜，因此累計營業淨利YoY已獲取62%之高成長佳績。第四季開始，在新增衛星產品與子公司正通科技帶動下，營收獲利的成長動能亦可望延續。

子公司芮特科技（6514）方面，除營收維持穩健外，前三季毛利率則由去年同期的20%大幅提高到本年的28%。因應市場對智能天線、物聯網等產品的廣泛應用及需求成長，加上芮特科技持續強化資源及技術等方面的投入，同時藉由生產效率優化成果，預期接下來的營收及獲利方面，在內、外部各項利基因素加乘下，營運上可望於穩定中再創佳績。

子公司利匯科技在營收方面第三季已漸入佳境，其中七月與九月營收分居今年各月營收前二高，因此獲利方面已明顯回溫，第四季營運面仍可延續增長趨勢。預期利滙科技在既有客戶與產品基礎上，加入母公司資源的全力協助，客戶群可望逐漸累積擴增，帶動利滙科技營運表現更上層樓。