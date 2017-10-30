10/30重要財經新聞一覽

十年來房價漲多少？依據「買賣契約價格」（即房貸金額）變化估算，二○○八年末金融海嘯期間買房（北市電梯大樓），十年來漲幅約五成四。（資料照）

2017-10-30 09:36

自由時報財經︰買房不如買股？ 10年漲幅54%VS.100%

十年來房價漲多少？有業者用「推案價格」來推估，算出數倍的膨風數字；但依據「買賣契約價格」（即房貸金額）變化估算，二○○八年末金融海嘯期間買房（北市電梯大樓），到二○一四年房市最高點時，漲幅超過八成，但近三年來又跌掉約十六％，十年來漲幅約五成四。相較於台股「加權股價指數」近十年來漲幅逾倍，若是還原權息的「加權股價報酬指數」，更是大漲三倍，買房的投資報酬率，還不如買對股票。

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