群創Q3 EPS 0.88元 車用面板成長看到2021年

2017-10-30 09:16

〔記者陳梅英／台北報導〕群創（3481）上週發佈第三季財報，營收、毛利率與獲利均較第二季略微下滑，每股稅後盈餘0.88元。因應中國面板廠產能陸續開出，群創將建構系統與整機模式因應，預計明年第一季整機出貨開始放量，月出貨量可達10萬台。

群創總經理蕭志宏表示，第四季將持平穩定發展，群創預估大尺寸出貨量與第三季持平，但平均單價將減少5%，中小尺寸面板出貨則預估下滑7-9%，平均單價反而會提升7-9%。

對於明年中國陸續有8.6代線以及10.5代線產能開出，群創與友達看法相同，認為中國面板廠有學習曲線要克服，不過因應中國產能大增，且面板進入成熟市場後，群創認為未來掌握出海口至關重要，群創為此切入系統與整機，今年是群創的整機元年，包括集團中的夏普都是客戶之一，明年第一季將會開始放量，月出貨量挑戰10萬台，年底將達月出貨量40-50萬台。

此外，群創也積極佈局公用顯示器以及車用面板等利基市場，群創表示，今年車用面板接案少，是谷底，不過與車廠的合作效益將陸續發酵，預計明年開始到2021年車用面板出貨將大幅成長。

群創路竹的8.6代線將於11月開始轉生產58吋電視面板，切入2018年最新無邊框產品，一個月出貨可達7-10萬水準；在軟性OLED上，群創1.39吋產品也於第四季小量出貨，未來會持續放大量。