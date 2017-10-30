台股盤前》均線呈死亡交叉 短線恐要整理

台股上週五開平高走高，中場過後殺低，收盤指數跌破10日均線，目前5日均線與10日均線均往下，且有死亡交叉現象，高檔已有套牢反壓，短線恐要整理。 （資料照，記者王孟倫攝）

2017-10-30 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕亞洲股市在上週五（27日）普遍維持多頭走勢，台股則開平高走高，中場過後殺低，收盤指數跌破10日均線，目前5日均線與10日均線均往下，且有死亡交叉現象，高檔已有套牢反壓，短線恐要整理。

但從週線來看，亦僅為高檔整理走勢，多方格局並未破壞，加上美股強勢，整體結構仍對多頭較有優勢。

觀察重點

電子類股走勢與大盤相同，仍為影響指數多空關鍵，盤面中半導體仍為主流，包括晶圓代工的2330台積電、5347世界；二極體受惠汽車電子需求強勁，當中包括2481強茂、5425台半走強。

傳產近期走勢偏向整理，生技股4174浩鼎、4147中裕低檔止穩，4107邦特在菲律賓廠放量下，股價走強。

工具機則在旺季效應下1590亞德客-KY股價走強，南山人壽拚興櫃，帶動2915潤泰全股價走高；NIKE要發展電子商務，激勵股價上漲亦帶動9904寶成、9910豐泰低檔止穩。

壽險業方面，整體前九月稅前盈餘逼近千億元大關，達到999億元，相較去年同期增加95億元。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供