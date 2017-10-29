IIF：全球債務總額已達226兆美元 占全球GDP的324％

2017-10-29 19:44

〔編譯盧永山／綜合報導〕國際金融協會（IIF）發布報告指出，在全球主要央行準備結束超寬鬆貨幣政策之際，今年全球債務總額已達226兆美元，占全球GDP的324%，很多國家的企業都面臨難以償債的窘境。

IIF估計，2018年底前新興市場經濟體約有1.7兆美元債務必須進行再融資或償還，如果西方國家開始升息，導致貨幣走強，償還這些債務的成本可能相當驚人。

IIF表示，全球債務激增，主要因為開發中國家的債務增加３兆美元所致，中國占其中2兆美元，開發中國家的累計債務已達59兆美元，包括中國的累計債務約35兆美元。此外，全球企業債物和家戶債務分別增加2.6兆美元和2兆美元。

IIF表示，隨著美國聯準會（Fed）持續緊縮政策，債務展延的風險很高。

報告坦承，有些先進經濟體持續藉由削減公共債務來去槓桿，全球債務成長的速度已漸緩和，但企業和新興經濟體最可能爆發債務壓力。

報告說，中國債務的累積速度，比2008年全球金融危機後的美國，或1991年金融危機前的日本，還要快速且更多。去年中國企業債務就激增6600億美元。而開發中國家的美元或其他硬貨幣計價的債務已高達8.2兆美元，占新興市場總債務的約15%。

很多國家的企業都面臨難以償債的窘境，利息保障倍數（ICR）數據顯示，有償債壓力的企業已高於2010年水準。