用「台灣Pay」繳地價稅 有機會抽10萬元或GOGORO

2017-10-29 18:05

〔記者吳佳蓉／台北報導〕繳稅還可抽獎！財政部表示，今年地價稅將於11月1日開徵，若使用「台灣Pay」繳納地價稅，不僅有機會抽中10萬元旅遊金及GOGORO電動機車；早繳稅者，也有機會獲得現金50元或等值禮券的早鳥回饋，優惠筆數機會多達10萬筆。

財政部表示，「台灣Pay」是由財政部主導的「公股事業金融科技研發成果整合平臺」，歷經6個月努力，於今年9月19日推出台灣在地的行動支付工具，有別於Apple Pay等國際行動支付，「台灣Pay」採「掃碼（QR code）支付」，不限手機廠牌皆可使用，除信用卡外，也可綁定金融卡支付。

財政部指出，使用「台灣Pay」繳地價稅的方式有兩種，一種是透過臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行及臺灣企銀等8家「行動銀行」APP中的「台灣Pay」功能，直接掃描稅單上的「台灣Pay QR Code」支付；意即，不限手機系統皆可使用。

另一種則是使用「t wallet+」APP內之「台灣Pay」功能，掃描稅單上的「台灣Pay QR Code」支付，但僅限Android系統手機可使用；支援「t wallet+」的金融機構包括土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、彰化銀行、上海銀行及新光銀行。

財政部表示，使用「台灣Pay」繳稅的好處包括，免出門，不需輸入任何資料，即可輕鬆完成繳納。此外，8家公股銀行，各家針對前1萬2500筆繳稅者（8家合計約10萬筆），還將提供現金50元或等值禮券的早鳥回饋。

同時，每成交繳稅1次，就可獲得1次抽獎機會，獎品包括10萬元旅遊金，GOGORO機車等總值高達30萬元之獎品。財政部表示，規劃未來將開放牌照稅、房屋稅、公用事業費（水費、電費、瓦斯費）及學雜費等帳單繳費，也皆可使用「台灣Pay QR Code」繳納。