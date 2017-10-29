中古車網站詐騙多 @bc好車網月砍逾萬台可疑車

2017-10-29 17:22

〔記者楊雅民／台北報導〕中古車網站詐騙多，和泰集團旗下中古車網站@bc好車網，每天透過大數據系統比對，自動刪除過低車價及資訊可疑的中古車，最高一個月內自動砍了超過1萬台不實或重複物件，防堵中古車交易詐騙發生。

中古車業者表示，常有詐騙集團利用中古車網路平台無控管漏洞，販售超低價幽靈中古汽車，吸引被害人將款項匯入詐騙帳戶，今年至今全台至少有20餘人受害，造成消費者恐慌，衝擊中古車市場。

和泰集團投資的@bc好車網表示，消費者若要購買高CP值的中古車應該要挑選嚴格控管的中古車平台，不要讓不肖業者有機可趁，以@bc好車網為例，不以追求物件數及刊登費為目標，與全台最大的13個汽車品牌原廠和12個汽車公會合作，挑選優質物件。

每天並會透過大數據系統比對，自動刪除過低車價及資訊可疑的中古車，今年並攜手國際認證品牌，與知名的德國萊因TÜV認證、台灣業界最高賠償倍數（定價30倍）的HAA認證，以及日本No.1 Goo鑑定第三方認證合作，提供「中古車第三方認證平台服務」。

提供經認證後車況透明的優質物件，全力避免交易詐騙發生，不到一個月就轉介近1,200台車輛進行認證，解決近8成民眾擔憂網路資訊與實際車況不符的現況，並透過@bc好車網本身的高流量，優先曝光優質認證車源，快速交易成功。

@bc好車網表示，上半年物件刊登數較去年成長2倍，擁有超過3萬台物件隨時在線上供消費者查詢，而@bc好車網業界首創的中古車實價登錄及全品牌里程數查詢，半年即超過百萬人次使用。