搶攻全球550億商機 關中挺進環保熱源居家市場

2017-10-29 16:09

〔記者楊雅民／台北報導〕全球熱源居家產品大廠關中（8941）看好全球環保市場商機崛起，祭出桌上型燭光、雙舞火焰裝置、Burner Insert、Fire Pit等居家環保熱源產品，期逐步取代傳統家庭中包括蠟燭、電力熱源、酒精燈類等居家產品，搶攻全球約550億元的市場商機。

關中董事長洪文照表示，關中過去在美國熱源居家產品市場已累積超過22年的經驗，以垂直整合的經營模式打造從品牌、通路到製造完整一條龍營運模式，順利打進長期被美國本土廠商把持的專賣店市場。

由於全球消費市場開始吹起環保風，關中率先搶進兼具環保和安全的熱源居家產品市場，並自創「LavaLight」品牌，訴求熱源居家產品傾倒外洩不會發生延燒的危險。

只要空氣中氧氣濃度低於17%就會自動熄滅，大幅提升每個家庭使用熱源居家產品的環保及安全性，將有機會逐步取代傳統家庭中包括蠟燭、酒精等熱源居家產品市場。

關中自有品牌「LavaLight」熱源居家產品計畫2018年正式開賣，並將同步研發更多室內及戶外的環保熱源家居系列新品，保持未來營運的成長動能。

關中是台灣第一家以自有品牌Pro-Chef烤肉架打入美國高價位專賣店市場的公司，今年以來受惠併購美國專業戶外烤肉用品通路「Barbeques Galore」共24家門市的垂直整合效益挹注。

累計今年前3季營收達19.53億元、年增0.66％，上半年稅後淨利與EPS分別達0.76億元、3.29元，亦較去年同期大增631％和292％。