中小型股急殺倒地 明日開盤決定方向

2017-10-29 10:06

〔記者卓怡君／台北報導〕台股加權指數上週五一度展現攻高氣勢，觸及1萬800點，未料午盤前賣壓大舉出籠，蘋果概念股走弱，中小型股更是急殺倒地，法人指出，週一開盤即將決定方向，若無法迅速走穩，將考驗下方月線支撐。

富蘭克林華美投信表示，在趨勢題材加溫下，台股自9月下旬低點反彈以來，維持高檔不墜，但在缺乏蘋概股動能下，遲遲無法進一步突破，久盤之下多方追價意願逐漸被消磨，選股操作拉抬個股表現，也僅能維持盤整，上週五在沉重賣壓四處摜殺下，中小型個股紛紛不支倒地，不少短線漲多個股直接黑K吞噬，市場信心備受考驗，明日開盤具有指標意義，若買盤承接力道薄弱，將考驗月線支撐力。

此外，iPhoneX終於開放預購，但風向之亂前所未見，零組件市場雜音頻傳，根據市調機構數據顯示，iPhone 8創下蘋果智慧型手機最差銷售，iPhoneX是否真能如市場預期，成為蘋果「超級週期」的開端，答案即將公布，預購狀況左右蘋概股動向，且新機亮相後是否有令人驚艷功能帶動買氣，也是觀察重點。

富蘭克林華美投信高科技基金經理人郭修伸分析，觀察台股盤勢若順利走穩，可低接具題材個股。半導體應用在在AR/VR與AI推升下，領導廠商仍可以繼續成長；精密量測儀器預估將會受今年資本支出回升影響而出現成長，注意量測儀器、光纖組件與；自動化設備結合工業電腦邁向工業4.0，工業電腦相關類股值得關注；看好新興市場工業化需求，自動化機械、機電設備廠商具有成長性。至於獲利未跟上的光學類股不建議布局，但仍可注意車用鏡頭題材，是延續到明年的發展重點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期產業財報表現相對較好的是被動元件與DRAM相關族群。蘋概股較多部分主要是受到出貨遞延壓抑，致使財報表現略不如市場預期。至於面板相關業者的財報表現則是符合預期。整體而言，未來展望相對較佳的產業仍是關注焦點。

在蘋概股相關展望上，廖哲宏表示，針對iPhone X開放預購，目前跡象顯示預購數量的表現並不差，但關鍵仍在於出貨量可以滿足市場需求，當然是影響相關族群股價表現的主要原因之一，雖然存有不確定性，然而針對產業地位表現較佳的個股，仍建議可適時逢低尋找買點介入布局。

廖哲宏分析，電子股成為推動這波台股的領頭羊，尤其是半導體族群表現相對強勢，而近期半導體相對強勢的主要原因，主要在於供給短缺、具漲價議題的族群，包括DRAM、NOR FLASH、晶圓等，不過因短期股價漲多，可能會短暫休息 但預期未來半年內，供給依然吃緊，這些受惠供給短缺題材的族群基本面仍是正面。

在傳產和金融類股展望方面，廖哲宏表示，近期傳產與金融類股因為受到電子股成長展望較強的因素，資金有移轉效益，因此，當電子股出現短暫休息之際，投資人反而可以提前留意具基本面支撐的傳產股和金融股的投資機會，伺機介入布局。

在盤面主流題材上，廖哲宏表示，亮點還是在iPhone X的新功能，包括3D感測的新應用、臉部辨識系統如Face ID、3D 臉部掃瞄技術來自製自己表情動作的「Animoji」，還有具通話功能的Apple Watch，這類具備新應用題材的族群都值得逢低伺機加碼。

至於在操作策略上，廖哲宏表示，目前籌碼面與基本面都是偏向正面，不過在近期操作策略建議上，建議投資人可留意漲多後技術性回檔及獲利賣壓，擇優布局仍是較佳策略，但切勿躁進追高，另一方面，也需要多關注盤面指標股表現，還有外資資金的動向。

日盛高科技基金經理人施生元表示，由於iPhone 8規格變化有限，且iPhone X因為Face ID零件良率不佳導致交貨時間較晚，使得蘋概股面臨一波修正，但預期iPhone X開放預購後，市場將對需求轉趨樂觀，iPhone拉貨較往年延後1-1.5個月，電子業今年淡季不淡，旺季可望延續至明年第一季。

施生元分析，今年全球景氣出現一波榮景，但受過去多年來的不景氣影響，供應商對擴充產能態度保守，再加上新增電動車與車用電子的需求，導致多項零組件缺貨，預期部份品項缺貨漲價的趨勢可再維持，看好相關族群包括MOSFET 、晶圓、記憶體、被動元件等。另外，汽車電子化及自駕車趨勢將帶動電子零組件的需求，將是台股未來的投資重點。