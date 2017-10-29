10/29重要財經新聞一覽

2017-10-29 09:19

自由時報財經︰政院版一例一休修法 工商團體喊贊成

勞動部將預告「一例一休」修正草案，擬鬆綁「七休一」規定，加班工時上限也將上調。對此，工商團體聞訊均表示贊成，希望行政院版修正草案能夠增加更多彈性，才能符合不同產業的需求。

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