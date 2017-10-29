台灣精品電競盃 兩支冠軍在孟買出爐

2017-10-29 00:38

〔中央社〕由經濟部國貿局主辦、外貿協會執行的第4屆台灣精品電競盃決賽昨天起在孟買舉行，經過兩天的廝殺，兩款遊戲的前3名今晚出爐，玩家和參觀者都對台灣精品印象深刻。

台灣精品電競盃在印度舉辦今年已邁入第4屆，成為印度最大規模電競賽；今年除在孟買、新德里、班加羅爾、加爾各答、清奈和海得拉巴等6大城市舉辦電競盃初賽外，還特別打造20英尺長台灣精品電競行動專車宣傳這項比賽和台灣電競精品，在50個城市巡迴達100天，效果顯著。

中華民國對外貿易發展協會行銷專案處副處長蔡明耀表示，今年參賽隊伍從去年的378支隊伍暴增到576隊共2880人參賽，在激烈競爭下，昨天起在孟買Infiniti 購物中心舉行8強決賽，並透過網路直播，增加台灣電競精品宣傳效果。

蔡明耀在決賽頒獎典禮致詞時說，台灣新竹科學園區和台北南港軟體園區現在都有許多印度資訊科技（IT ）和軟體人才服務，這樣的台、印人才交流眾所樂見。

他相信，在印度舉辦台灣精品電競盃比賽可增進台印雙邊友誼，同時也可把更多台灣精品介紹給印度。

經過兩天的廝殺後，今晚分別由布里薩隊（Team Buriza）和TMG隊拿下「刀塔」（DOTA 2）多人連線戰鬥競技遊戲和「絕對武力：全球攻勢」（CS GO）第一人稱射擊遊戲的冠軍，各自都獲得20萬盧比獎金（新台幣近10萬元）。

這兩個遊戲的第2和第3名隊伍也分別獲得10萬盧比（新台幣近5萬元）和5萬盧比（新台幣近2.5萬元）的獎金，第4到第7名隊伍則都獲得2萬5000盧比（新台幣近1萬2500元）獎金。

TMG隊成員辛赫（Akshay Singh）表示，他自己在玩電玩時，就用了許多台灣電競精品，因為這些產品運行遊戲順暢且提供玩家極致的享受，他也很高興台灣精品能在印度舉辦電競盃賽，讓他們有機會與其他隊伍切磋。

參賽的玩家都希望，台灣精品電競盃能繼續舉辦下去，同時也能向印度其他電玩同好展示台灣精品在玩電玩時的優秀效能。

另外，去年起同時舉辦的最佳角色扮演（Cosplay）活動今年也持續進行，最後由已有6年角色扮演經驗的玩家薩米爾（Sameer），花了5、6小時裝扮成魔獸系列電玩夜精靈角色Broll Bearmantle，贏得最佳角色扮演獎。

印度擁有超過4.2億上網人口，是全球第17大電競市場，產值達8億美元，預計到2021年市場規模將達10億美元，包括微星、華碩、宏�、明基、曜越等多家台灣廠商都投入這塊市場，透過台灣精品電競盃向印度推廣。