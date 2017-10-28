原油價格續漲 投信建議留意國際情勢、產油國發展

2017-10-28 13:26

〔記者張慧雯／台北報導〕美國國會通過加強對伊朗制裁案，加上伊拉克與庫德族的衝突，地緣政治升溫，推升原油價格持續震盪走揚。近期市場關注OPEC於11月30日產能會議是否能通過延長減產協議時限至2018年年底的結論，元大投信建議，近期需留意地緣政治因素變化，並持續留意產油國的消息面變化。

元大S&P石油ETF經理人曾士育表示，近一週國際原油價格先受到美國國會通過加強對伊朗制裁，加上伊拉克控制庫德族自治區的原油重鎮-基爾庫克，企圖迫使庫德族放棄獨立，地緣政治升溫。

曾士育分析，美國方面，先前受到Nate颶風侵襲，導致美國原油日產能一度大減逾百萬桶至840萬桶，但颶風過後快速回升至950萬桶以上，雖然壓抑部分原油上漲動能，但因成品油庫存大幅下降，成品油需求也同步出現大幅增加，同時美國新增鑽油平台數據近一週持續下降7座至736座，創6月9日以來新低，連續三週下降，推升原油持續走揚。

曾士育認為，雖然時令仍處於原油傳統淡季，但因為煉油廠提煉利潤較往年高，煉油廠產能利用率仍較去年同期成長2.8％，進一步推升原油近月期貨價格，目前西德州輕原油正價差幅度已縮窄至0.4％左右，有機會逐步由正價差轉為逆價差，若轉為逆價差則有利原油走勢往多頭發展。

至於想投資原油商品的民眾，曾士育建議，近期市場關注OPEC於11月30日產能會議是否能正式通過延長減產協議時程至2018年年底的結論。俄羅斯表示，若OPEC無法延長減產協議至2018年年底，則俄羅斯2018年將增產，因此11月30日OPEC產能會議格外引人關注，此外，近期也需持續留意地緣政治議題及產油國間消息面的發展。