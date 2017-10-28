10/28重要財經新聞一覽

2017-10-28 09:46

自由時報財經︰若高通合作破局 台灣恐缺席5G收成年

公平會重罰高通二三四億元，高通日前喊停與工研院5G小基站的合作會議。經濟部官員表示，可能讓台灣整體進度落後至少一年半，更可能趕不上二○二○年的「5G收成年」，痛失市場先機。

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蘋果日報財經︰廣達提早卡位 5G升級商機

廣達（2382）集團自有品牌雲達科技（QCT）年度盛會Q.Synergy 2017開幕，宣布與4家跨國系統整合商Accenture、Avanade、Tech Mahindra及KGPCo合作，並參與CORD計劃瞄準全球3000億美元（約9兆台幣）電信業升級商機，雲達總經理楊晴華樂觀表示，已提早布局5G，看好電信業未來5~10年有好光景。

工商時報財經︰16檔法人買不停 爆發

台股昨（27）日盤中創高後下殺翻黑，短線恐陷震盪格局，但個股表現空間仍大，專家建議，現階段選股留意產業趨勢向上具競爭力、資金力挺法人買超股，經篩選晶圓雙雄、兩大壽險金控、中鋼、統一等16檔個股，具備基本面、籌碼面雙重優勢。

中國時報財經︰輔導產業發展 重於過度管制

酒後代駕對深夜返家、或居住於大眾運輸不發達地區的飲酒者有極大助益，樂見交通部正視代駕對防制酒駕的重要性，但交通部切不能忘記納管的重要性在於輔導產業積極發展，而不是過度管制反而扼殺產業生機。

星島日報財經︰資金換馬捧內銀 內房車股齊受壓

內銀股季績出爐，大行中打頭陣的建行（939）季績理想，刺激內銀股昨日受追捧，在建行、工行（1398）和中行（3988）三大行領漲下，恒指亦一洗之前的頹風，全日最多曾升近300點，最終收報28438點，升236點，單計三大行已合共貢獻恒指163點。分析料下周結算前，恒指可穩守28000關。