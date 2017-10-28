江振誠：低迷亞洲經濟 台灣有更好機會

2017-10-28 02:52

〔中央社〕台灣名廚江振誠再獲國際肯定，名列全球前300名最佳主廚的第14名。他除透過臉書表示感謝外，也認為在低迷的亞洲經濟困境中，台灣有了一次比以前更好的時機和機會。

波蘭TBC媒體集團公布2017最佳主廚—世界Top 300 排名，江振誠表現亮眼，排名第14名。

江振誠也特別在臉書對再獲國際肯定，表示謝意。

不過，他另外在臉書中與網友分享台灣的條件與機會，他指出，在許多亞洲國家的眼中，台灣有著得天獨厚潛力條件與物產優勢，而在這一片低迷的亞洲經濟困境中，台灣有了一次比以前更好的時機和機會。

他也在臉書說：「少數在台灣的我們卻只願意在網路上逞口舌之快、或為了自己的利益自相殘殺、而犧牲了這片土地在國際的能見度和台灣人所應該有的氣度和姿態。」

江振誠並說：「短短幾天，我感觸很深。」

江振誠在新加坡的餐廳Restaurant ANDRE，將於明年2月14日劃下句點，令不少新加坡業者感到意外。他決定歸還米其林二星，返台傳承亞洲經驗，接下來也會有更多責任與使命，希望能做個榜樣，這是身為一個主廚的社會使命。

江振誠曾對媒體指出，不論是每一位主廚或每一家餐廳，除了把焦點集中提升餐廳價值外，也要有能力為社會、地方帶來更多的影響力。

Restaurant ANDRE 2015年獲「亞洲最佳50餐廳」第5名，2016年攀升到第3名，今年再進步到第2名。尤其，在「全球最佳50餐廳」評選中，更從2016年的第32 名，大幅躍升18名到今年的第14名。新加坡米其林指南於2016年把Restaurant ANDRE餐廳列入二星殊榮。