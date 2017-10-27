慶富聯貸違約 一銀晚間再發聲明回應

2017-10-27 22:29

〔記者盧冠誠／台北報導〕對於慶富造船205億元獵雷艦聯貸違約，第一銀行晚間提出7點聲明，並強調對於近期媒體或名嘴不斷影射或以錯誤資訊造成社會大眾的誤解，中傷經營團隊及銀行商譽，表達嚴正的抗議，並保留法律追訴權。

這7點回應包括呼籲政府儘速就提高詐貸相關刑責修法、一銀並無私貸30億給慶富、慶富聯貸接洽成案期間長且要求評估嚴謹、慶富貸款有擔保品、一銀不是挺慶富是挺國艦國造政策、三方合約機制需求殷切，以及第一金暨一銀董事長蔡慶年並未收到「出境留置」通知。

一銀今天以慶富聯貸主辦行身分召開違約後的首次銀行團會議，會中決議銀行團於11月3日前回覆是否同意委請國際通商法律事務所辦理訴追，而備償專戶的29.1億元存款保留6億元，做為律師費、裁判費等支出，一年後再做後續分配。

一銀表示，銀行團已對慶富採取法律行動，民事求償部分，提出假扣押、假處分等保全程序；刑事告訴部分，對慶富相關人員涉嫌以不實單據向銀行詐貸提起告訴，請檢調加速偵辦，銀行團也呼籲政府儘速修法，提高詐貸相關刑責，對於慶富的所有不法應嚴查、嚴辦、嚴懲。

慶富8月9日遭到檢調搜索後，一銀指出，該公司存款及放款都被凍結，已無日常營運資金來源；債協是雙方各讓一步，一方面是讓慶富財務狀況保持穩定，維持正常營運，另方面也爭取時間讓慶富對外引資，或讓其他造船公司能夠加入，如此才能讓獵雷艦專案持續進行下去，一銀不是挺慶富，是挺國艦國造政策的落實。

一銀表示，獵雷艦採購案是國防部首度以直接商購方式所訂的採購合約，但因機密性考量，未能比照高鐵銀行聯貸案，由國防部、慶富及銀行團訂立三方合約，建立銀行得以審核及查證機制，如能採高鐵聯貸案模式訂三方合約，就不會有銀行團遭慶富詐貸的問題發生。

對於有媒體報導「董座遭出境留置」，蔡慶年表示，並未收到任何「出境留置」通知。一銀也說，董事長並非本案被告或其他共犯，並無媒體所傳之情事。