商總建言書批「慘業」 經濟部：與現況不一致

2017-10-27 22:45

〔記者黃佩君／台北報導〕全國商業總會昨天發布《2017產業建言書》，表示台灣現在正經歷服務業的「四大慘業」、「五大障礙」與「八大失能」。經濟部次長龔明鑫今天明確指出，這種說法與現況並不一致，目前出口、外銷訂單、製造業生產均創新高；內需不僅9月失業率降至3.77％，是近17年來同月最低，批發、零售及餐飲業營業額也同步於9月創下歷年同月新高。

龔明鑫說，目前看來景氣不錯，呼籲應以這樣的基礎跟機會，共同來努力，無論是出口或內需都可發展起來。

商總天昨發表產業建言書，並在發表會中指出，股市雖上萬點，出口連續正成長，但占就業人口6成的服務業並無受惠，消費不振、內需不足。龔明鑫今出面澄清說，這個觀點顯然與現況及趨勢並不一致。

龔明鑫說，台灣目前景氣狀況，除了出口、外銷訂單及製造業生產屢創新高，失業率也降至3.77％，是17年來同期新低。而與內需相關的批發、零售及餐飲業，也同步創下歷年來新高；國家發展委員會最新發表的景氣燈號，只差2分就到「熱絡」的黃紅燈。商總觀點跟現況並不一致。

龔明鑫說，從民眾消費意向調查來看，中央大學台灣經濟發展研究中心今天也公布10月份消費者信心指數，持續高檔震盪，吸引內資進場，加上政府帶頭加薪，民眾對未來經濟展望樂觀，帶動10月消費者信心指數（CCI）來到83.34點，也是2014年12月以來的23個月新高。

龔明鑫強調，現在看起來景氣是不錯，出口之外，內需也慢慢回溫。他也向商總喊話，若這樣的基礎跟機會，大家能共同來努力，國內不管是出口或內需，都可以發展起來。

經濟部則指出，對於國內外公協會所提建言，會虛心聆聽，並擬出因應措施。從軍公教加薪3％、強化投資環境到面對五缺問題等，透過5+2產業計劃及前瞻基礎建設等，將積極推動台灣各個面向的轉型。