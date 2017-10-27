統一證赴中參股 投審會通過

2017-10-27 19:56

〔記者黃佩君／台北報導〕金管會今年初通過統一證參股廈門金圓統一證券，也是蔡政府上台後首件證券赴中，今投審會確定通過其赴中案，核准匯出5.88億人民幣（26.7億台幣），增資中國金圓統一證券。此外，遠東集團雖在上海展店失利，卻仍逆勢增資四川成都遠百，投審會今通過其增資1億美元（約30億台幣），累計遠東集團在成都已投資將近60億台幣。

統一證券去年決議赴中參股廈門金圓集團，成券商赴中首例，今年1月金管會通過。統一證將與金圓新設「金圓統一證券」合資公司，雙方共同出資12億人民幣，統一證及金圓持股比重分別為49%及51%。

此案在經濟部投審會審查超過2個月，外界曾推測可能並不順利，但投審會今確定通過。投審會表示，核准統一證申請匯出5.88億人民幣，增資中國金圓統一證券，從事證券經紀、證券自營、證券承銷與保薦、融資融券服務等業務。

此外，遠東集團轉投資中國太百上海淮海店因房東欲回收物業，去年熄燈，太百近年也陸續收掉天津遠百、無錫遠百、北京西單太平洋等店，在中累積虧損達90億。但遠東仍對太百逆勢增資，擴大投資四川成都遠百。

今投審會也通過此案，核准太百及遠百之子公司申請匯出1億美金，間接增資中國百發投資，再間接增資成都遠百。投審會表示，目前遠東相關已在成都投資1.34億美金，加上太平洋之子公司投資8040萬，累計已投資約64億台幣。

此外，投審會今也通過佳世達對友通資訊（2397）收購案。投審會表示，通過英屬維京群島商GORDIAS INVESTMENTS LIMITED等，申請匯入17.68億台幣投資友通資訊，實行後持股比例約23.72％。

佳世達9月曾宣布，將於9月12日至10月31日以每股現金65元公開收購友通之普通股，佳世達目前持有友通約8.72％股權，預計收購完成後將提升到51％到70％。