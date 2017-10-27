李瑞倉涉包庇慶陽案？ 金管會：他當時非高雄銀董座

2017-10-27 19:43

〔記者王孟倫／台北報導〕慶富旗下子公司慶陽的銀行聯貸案，今遭土銀宣告違約，立委黃國昌質疑，前金管會主委李瑞倉當時擔任參貸行之一高雄銀行的董事，恐涉及包庇；不過，金管會表示，該參貸案是2013年10月，而李在2015年才擔任高雄銀董事長。

獵雷艦案持續延燒，慶富子公司慶陽的「海洋科技博物館」9.5億元聯貸案，慶富為慶陽聯貸案之保證人，但慶富聯貸案日前被第一銀宣告違約，因此，聯貸銀行今天開會決定宣告慶陽為「交叉違約」。

立委黃國昌點名，土銀的慶陽聯貸案，李瑞昌是當時參貸行之一高雄銀的常務董事；後來，在今年5月，有人向金管會檢舉「慶富獵雷艦聯貸案」，但金管會卻沒有積極作為，黃國昌質疑，李當時是否包庇「自己過去的錯誤」。

對此，李瑞倉不願多作回應，不過，根據李的友人透露，他當時並未擔任董事長，況且，聯貸案的流程是由經理部門審核提出、提報董事會同意，主辦行是土地銀行，高雄銀只是參貸銀行之一；他已經擔任公務員多年，一切絕對都是依法行事。

據瞭解，李瑞倉是在2015年11月至2016年10月擔任高雄銀行董事長，而慶陽聯貸案是在2013年10月。

不過，李瑞倉在2013年已經是高雄銀的董事，相關人士表示，李只是董事之一，怎麼有辦法在董事會主導或決定參與土銀的聯貸案。

此外，金管會也發表兩點聲明，第一，慶陽案係由土地銀行主辦，高雄銀行雖為參貸行之一，惟高雄銀行決定參貸時之董事長並非本會前主委李瑞倉。

第二、對於民眾檢舉土地銀行辦理本聯貸案部分，經本會請該行稽核單位查明後，已要求該行確實檢討辦理改善，並提報董事會。