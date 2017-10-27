中華電信法說 補貼資源重放高資費用戶

2017-10-27 21:13

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）今日召開法人說明會，中華電指出，在調整補貼策略下，補貼資源鎖定高資費及高階機種為主，第2季、第3季900元以上高資費用占比有明顯提升，預期iPhone X開賣可望推升手機銷售營收、平均帳單金額。根據資料顯示，中華電第三季ARPU（每月平均貢獻金額）595元。

中華電信指出，希望iPhone X叫好也有貨源，進而推升第4季到明年第1季營運表現。

就第4季展望，中華電信指出，第4季ICT專案包含雲端資安企客物聯網等ICT營收貢獻會有明顯成長，全年ICT較去年有兩位數成長，貢獻營收可望近10%。

中華電第3季營收為564.2億元、年減3.6%，稅後盈餘101.5億元、年增6%，每股盈餘1.31元。中華電也預期，今年營運可望優於財測。

中華電指出，第三季財務與營運表現穩健，獲利較預期為佳，除了離網率最低外，行動客戶市占率與行動營收市占率各達36.9%及37.3%，領先同業，此外，為了提升補貼效益，中華電持續提高高資費客戶補貼的政策，因此，第三季高資費客戶占比已明顯提升。

寬頻市場部分，中華電表示，第三季用戶數持續小幅成長，MOD用戶則大幅成長，營收亦持續增加，為了提升用戶體驗，中華電於第三季推出Fox+與KKTV等OTT服務，後續中華電會持續結合MOD與寬頻升速服務，帶動整體寬頻用戶與營收成長。

截至2017年9月底，中華電行動電話客戶數為1059萬，較去年9月底減少2.1%；行動上網客戶數為734萬，年成長率10.2%；4G客戶數達785萬。