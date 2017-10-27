一例一休修法 經部聚焦5方向

2017-10-27 19:09

〔記者黃佩君／台北報導〕賴揆宣示11月中旬將向外界報告行政院版本的一例一休方案，經濟部次長龔明鑫表示，目前經濟部搜集業界意見，修法約有5個大方向，其中包括加班費部分對中小企業負擔較大，希望能做調整；此外，加班工時上限總數將略微提高，總量管制時間可延長。此外，4週變形工時適用行業考量是否可放寬，以及輪班間隔有調整彈性、特休延長結算時間等。

行政院長賴清德日前宣示，11月中將提出與一例一休相關的勞基法修法版本。龔明鑫今表示，經濟部已大致搜集產業界意見，讓業界表達較窒礙難行的有哪些項目，雖不同企業訴求不一，但經濟部仍整理出幾個修法大方向。

龔明鑫說，第一是休息日加班費是否應調整。他表示，目前採「做1算4」、「做5算8」的休息日加班費，對中小型企業負擔較大，到了六日就很難經營，因此考慮是否可調整。第二，加班工時上限總數是否可提高，總量管制時間是否可延長；龔明鑫說，目前規定是46小時，但經濟部搜集到不同行業有不同訴求，從54到60小時都有，目前會做彈性考量。

第三，4週變形工時適用的行業是否可放寬，龔明鑫表示，依行業特性不同，可能會考慮某些行業稍微擴大。第四，特休部分是否可再做調整；龔明鑫說，目前是一年要休完，但部分行業提到有季節因素考量，希望能調整成不需每年強制結算，希望放寬成2年搭配處理。

第五，對輪班間隔11小時，部分行業希望有調整彈性。龔明鑫說，三班制工廠要實行輪班間隔11小時，部分反映有困難，不同行業面對輪班間隔有不同訴求，也會因應調整。